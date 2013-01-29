У Кіровограді влада обіцяє боротися з хамством водіїв маршруток
Дзеркало Кіровоградщини
Позачергове засідання комісії з розгляду скарг кіровоградців на нетактовну поведінку водіїв маршруток стосувалось лише двох, але резонансних скарг.
В одному випадку Єлизавета Тімашкова поскаржилась на те, що внаслідок конфлікту водій маршрутки №116-а (автобус ВА 1609 АА) не лише її облаяв, а й зняв та викинув з машини її шапку. А другий конфлікт стався у маршрутці №112 (автобус ВА 1135 АА) – водій відмовився перевозити дитину-інваліда. Наталія Захарченко, мама малюка, наполягала на тому, що дитя має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
Слово перед членами комісії тримали керівники підприємств-перевізників, які обслуговують зазначені маршрути, – ПП «Кіровоград-Авто-Тур» та ПП «Паритет-Сервіс». Водії С.Кулик та Я. Гусейнов, на яких поскаржилися пасажири, на засідання не з’явились. Керівники підприємств пояснили, що проводили перевірки вищезгаданих фактів. Водії, за їхніми словами, не знімають із себе відповідальності, але стверджують, що зайвого собі у поводженні із пасажирами не дозволяли. Потерпілі ж уже встигли відмовитись від своїх претензій письмово, зазначивши, що діяли під впливом емоцій.
– Те, що постраждалі пасажири вибачили водіїв, – добре, але де гарантія, що подібних випадків більше не повториться? – запитав заступник начальника управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Віктор Зубченко, який головував на засіданні.
Тож члени комісії одноголосно наполягли на застосуванні щодо порушників дисциплінарних заходів впливу, а в разі повторення ними подібних вчинків – негайного звільнення з роботи, повідомляє офіційний сайт міської ради.
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Фото — Р.К.С.
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