Чи курсуватиме швидкісний потяг Кіровоград-Київ?
Коментарі: Кіровоград
Кіровоградці все ж таки зможуть їздити до столиці. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко.
Одне із стратегічних для області питань, що порушувалося під час бесіди у Кабміні минулого тижня - запуск швидкісного залізничного сполучення між Кіровоградом та Києвом.
За словами голови ОДА, наразі розглядаються два варіанти. «Це може бути потяг підвищеної комфортності або потяг марки «Шкода», - зазначив Андрій Ніколаєнко. Останній варіант кращий, центр до цього готовий, але пуск «Шкоди» вимагає від нас кращої технічної підготовки та створення сервісного центру з обслуговування таких потягів. А для цього нам потрібен певний час», - підкреслив Ніколаєнко.
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