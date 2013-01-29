Чи курсуватиме швидкісний потяг Кіровоград-Київ?

12 февраля 2013

Кіровоградці все ж таки зможуть їздити до столиці. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко.

Одне із стратегічних для області питань, що порушувалося під час бесіди у Кабміні минулого тижня - запуск швидкісного залізничного сполучення між Кіровоградом та Києвом.

За словами голови ОДА, наразі розглядаються два варіанти. «Це може бути потяг підвищеної комфортності або потяг марки «Шкода», - зазначив Андрій Ніколаєнко. Останній варіант кращий, центр до цього готовий, але пуск «Шкоди» вимагає від нас кращої технічної підготовки та створення сервісного центру з обслуговування таких потягів. А для цього нам потрібен певний час», - підкреслив Ніколаєнко.

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