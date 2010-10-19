Минобороны приедет на Кировоградщину инспектировать закрытую военную авиабазу
Утренний город
На этой неделе Кировоградщина будет принимать комиссию Минобороны. Цель визита киевлян – аэродром «Канатово». По результатам проверки комиссии будет принято решение о дальнейшей судьбе аэродрома, точнее в каком формате его передадут – полностью или частично.
На прошлой неделе губернатор Андрей Николаенко провел ряд встреч с представителями правительства, в результате которых получил договоренность о передаче в собственность области аэродрома «Канатово», который до сих пор находился в ведомстве Минобороны.
Также глава области подчеркнул, что недавно полученные областью самолеты будут летать, качественно повышая уровень образования студентов летной академии. Для этого все же достроят взлетную полосу и Кировоград снова станет авиационным городом.
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