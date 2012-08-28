У Кіровограді створюють історичний заповідник «Старий Єлисавет»
Коментарі: Кіровоград
Мережа закладів культури Кіровограда системи налічує 30 закладів. Про це повідомила начальник відділу культури і туризму Анна Назарець.
Назарець наголосила, що пріоритетними напрямками розвитку галузі на 2013 рік в рамках виконання Програми «Центральний регіон 2015» є забезпечення покращення умов культурно-естетичного розвитку та відпочинку кіровоградців та гостей міста шляхом проведення капітальних ремонтів будівлі музичної школи № 1 ім.Г.Г. Нейгауза, будівлі Кіровоградського літературно-меморіального музею І.К.Карпенка-Карого, будівлі Кіровоградської дитячої художньої школи ім. О.О. Осмьоркіна, Кіровоградського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, Будинку культури Масляниківки.
Продовження роботи щодо створення «Історико-архітектурного заповідника «Старий Єлисавет», до якого входитиме фортеця Святої Єлисавети та інші об’єкти, а саме: клопотати перед Міністерством культури України про погодження питання створення історико-архітектурного заповідники «Старий Єлисавет» на території пам’ятки національного значення – фортеці Святої Єлизавети.
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