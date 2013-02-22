Державні вихідні у травні 2013

22 февраля 2013

Кабмін переніс кілька робочих днів у травні цього року.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 19 грудня 2012 р. № 1043-р.

«З метою створення сприятливих умов для святкування 1 і 2 травня - Дня міжнародної солідарності трудящих та 9 травня - Дня Перемоги, а також раціонального використання робочого часу рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банківських установ) перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2013 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з:

п’ятниці 3 травня - на суботу 18 травня; п’ятниці 10 травня - на суботу 1 червня.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні визначає Національний банк», - сказано в ньому.

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