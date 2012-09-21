У школах планують ввести плавання

25 февраля 2013

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту має намір в 2013 році почати проводити шкільні олімпіади з фізичної культури і спорту, а також ввести у всіх загальноосвітніх школах урок плавання.

Про це на прес-конференції сказав міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, інформують Українські новини.

«У цьому році ми виступили з ініціативою вперше ввести уроки плавання у всіх класах і всіх школах України… У цьому році ми також почнемо вперше учнівську олімпіаду з фізкультури і спорту», - сказав міністр.

Він також зазначив, що в школах, де є відповідне обладнання, уроки плавання будуть проводитися в басейнах, а в селах – на відкритих водоймах, починаючи з травня-червня.

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