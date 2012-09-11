Двох олександрійських священиків причислили до лику святих

26 февраля 2013

Олександрійські священики Адріан Вожаков та Димитрій Сурмелі на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви причислені до лику місцевих святих.

Про це повідомляють «Олександрійські новини».

Процес канонізації був тривалий. Для того, щоб знайти відомості про святих, довелося не лише вивчити багато архівів, але й вийти на зв'язок з родичами священиків. На разі створений і затверджений проект біографії та зображення для ікон. Найбільша заслуга святих перед віруючими в тому, що у важкі часи наступу на православну церкву вони не залишили олександрійців без підтримки і благословення.

Адріан Вожаков був настоятелем Покровського Собору Олександрії у 30-х роках 20 століття, а Димитрій Сурмелі – другим священиком. Після офіційного торжества до них можна звертатися молитвами у храмах міста.

Обох було розстріляно в 1937 році.

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