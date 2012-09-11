Двох олександрійських священиків причислили до лику святих
Новини Кіровоградщини
Олександрійські священики Адріан Вожаков та Димитрій Сурмелі на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви причислені до лику місцевих святих.
Про це повідомляють «Олександрійські новини».
Процес канонізації був тривалий. Для того, щоб знайти відомості про святих, довелося не лише вивчити багато архівів, але й вийти на зв'язок з родичами священиків. На разі створений і затверджений проект біографії та зображення для ікон. Найбільша заслуга святих перед віруючими в тому, що у важкі часи наступу на православну церкву вони не залишили олександрійців без підтримки і благословення.
Адріан Вожаков був настоятелем Покровського Собору Олександрії у 30-х роках 20 століття, а Димитрій Сурмелі – другим священиком. Після офіційного торжества до них можна звертатися молитвами у храмах міста.
Обох було розстріляно в 1937 році.
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