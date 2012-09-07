Скільки коштуватиме проїзд у Кіровоградському транспорті?

26 февраля 2013

Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради планує підвищити вартість проїзду на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху для ПАТ «Автобусний парк» 13527 у poзмірі 2,00 грн. та на міських тролейбусних маршрутах для ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія» ‒ 1,50 грн.

Відповідний проект рішення оприлюднений на сайті міськради.

Рішення планується прийняти на основі «ст. 140-146 Конституції України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Закон України «Про автомобільний транспорт», наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.11.2009 р. №1175 «Про затвердження методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», листи підприємств ПАТ «Автобусний парк» 13527 від 09.01.2013 р. № 9, ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія» від 15.01.2013 р. № 22, погодження Міністерства економіки України (лист від 09.03.2011 р. №3801-25/53) та Міністерства транспорту та зв'язку України (лист від 04.03.2011 р. №899/05/14-11), зростання собівартості перевезень та з метою стабілізації пасажирських перевезень i забезпечення виконання постанови Кабінету Miністрів України від 18.02.1997 р. №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту».

Контроль за виконанням рішення покладуть на першого заступника міського голови Кіровограда Василя Дзядуха.

До призначення на посаду першого заступника кіровоградського міського голови Василь Дзядух був головою правління ПАТ «Автобусний парк-13527». Нині голова правління товариства ‒ Анатолій Голованов.

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