Баскетболістка «Єлисавет-Баскет» стала гравцем року в Європі

7 февраля 2013

Новини Кіровоградщини

Гравця жіночої національної збірної України та кіровоградського клубу «Єлисавет-Баскет» Аліну Ягупову визнано найкращим молодим гравцем року в Європі за результатами голосування вболівальників і представників ЗМІ.

Про це у своєму блозі повідомив спортивний журналіст Юрій Ілючек.

Аліна Ягупова у відбірковому турнірі на чемпіонат Європи 2013 року була лідером збірної України за очками (14,3) і підбираннями (6,3).

Потім Аліна Ягупова взяла участь у чемпіонаті Європи U-20, де набирала 26,6 очка, 10,1 підбирання, 5,1 передачі та 3 перехоплення в середньому за гру, Аліна стала першою на турнірі за очками та передачами.

«Аліна – одна з найперспективніших молодих гравців і, я впевнений, вона зробить собі ім’я і в дорослому баскетболі», – відзначив президент ФІБА-Європа Олаф Рафнссон.

«Вітаю Аліну з перемогою в цій номінації. Гравці, котрі здобували цю нагороду раніше, досягли найвищого рівня в дорослому баскетболі і, я не сумніваюся, що Аліна також досягне значних висот», – прокоментував генеральний секретар ФІБА-Європа Каміл Новак.

«Нас же тепер подвійно переповнює гордість і радість. Адже краща молода баскетболістка Європи грає у складі кіровоградського клубу «Єлисавет-Баскет» і, в першу чергу, тішить нас із вами своєю чудовою грою. Честь і хвала президенту нашого клубу Руслану Згривцю, який зміг знайти потрібні аргументи і правильні слова, які дозволили запросити в Кіровоград гравця такого високого рівня», — зазначив Юрій Ілючек.

Теги новости: спорт баскетбол

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