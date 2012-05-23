Баскетболістка «Єлисавет-Баскет» стала гравцем року в Європі
Новини Кіровоградщини
Гравця жіночої національної збірної України та кіровоградського клубу «Єлисавет-Баскет» Аліну Ягупову визнано найкращим молодим гравцем року в Європі за результатами голосування вболівальників і представників ЗМІ.
Про це у своєму блозі повідомив спортивний журналіст Юрій Ілючек.
Аліна Ягупова у відбірковому турнірі на чемпіонат Європи 2013 року була лідером збірної України за очками (14,3) і підбираннями (6,3).
Потім Аліна Ягупова взяла участь у чемпіонаті Європи U-20, де набирала 26,6 очка, 10,1 підбирання, 5,1 передачі та 3 перехоплення в середньому за гру, Аліна стала першою на турнірі за очками та передачами.
«Аліна – одна з найперспективніших молодих гравців і, я впевнений, вона зробить собі ім’я і в дорослому баскетболі», – відзначив президент ФІБА-Європа Олаф Рафнссон.
«Вітаю Аліну з перемогою в цій номінації. Гравці, котрі здобували цю нагороду раніше, досягли найвищого рівня в дорослому баскетболі і, я не сумніваюся, що Аліна також досягне значних висот», – прокоментував генеральний секретар ФІБА-Європа Каміл Новак.
«Нас же тепер подвійно переповнює гордість і радість. Адже краща молода баскетболістка Європи грає у складі кіровоградського клубу «Єлисавет-Баскет» і, в першу чергу, тішить нас із вами своєю чудовою грою. Честь і хвала президенту нашого клубу Руслану Згривцю, який зміг знайти потрібні аргументи і правильні слова, які дозволили запросити в Кіровоград гравця такого високого рівня», — зазначив Юрій Ілючек.
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