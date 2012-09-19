Кіровоградський ВНЗ, «застуканий» на хабарі, перевірятиме Міністерство
Новини Кіровоградщини
Міністерство освіти й науки найближчим часом проведе перевірку Кіровоградського національного технічного університету.
Про це під час відвідин «Гідросили» повідомив голова ОДА Андрій Ніколаєнко.
Цю інформацію він озвучив, відповідаючи на питання про якість знань випускників КНТУ, що заступають на роботу на підприємствах «Гідросили», у зв’язку із недавнім корупційним скандалом у цьому виші.
Андрій Ніколаєнко зауважив, що владі вигідно, щоб результати перевірки були об’єктивними, оскільки область зацікавлена в якісній підготовці саме технічних кадрів.
Нагадаємо, що у грудні минулого року доцента Кіровоградського національного технічного університету (КНТУ) Віталія Баранова визнано винним у порушенні обмежень щодо використання службового становища, яке полягало в тому, що в травні цього року він отримав від студентки 2400 грн. за успішний захист магістерської роботи.
Раніше, у квітні, низка кіровоградських ЗМІ повідомляла про те, що доцент кафедри експлуатації та ремонту машин Кіровоградського національного технічного університету (КНТУ) Віктор Русскіх повністю визнав свою вину під час судового засідання по кримінальній справі про хабарництво.
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